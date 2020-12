Handel eurozone blijft ver onder niveau vorig jaar

woensdag 16 december 2020 , 11:11

LUXEMBURG (ANP) - De export uit de eurozone lag in oktober weer fors lager dan een jaar eerder door de gevolgen van de coronapandemie. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat was sprake van een daling van de export met 9 procent in vergelijking met een jaar eerder. In september bedroeg de daling nog 3 procent.

Door nieuwe maatregelen rond het coronavirus kreeg de economie van de eurozone in oktober weer een tik. In veel landen werden weer beperkende regels ingevoerd om de verspreiding van het virus tot staan te brengen.

In de eerste tien maanden van het jaar lag de export 11,1 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De import van de negentien eurolanden kromp in oktober met 11,7 procent. Het handelsoverschot bedroeg 30 miljard euro.

