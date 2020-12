Voorzitter Europese Commissie ziet pad naar brexitdeal

woensdag 16 december 2020 , 10:32

Bron: © European Union, 2018

BRUSSEL (ANP) - De voorzitter van de Europese Commissie ziet door de vooruitgang die er de afgelopen dagen is geboekt nu een pad naar een brexitdeal. Dat pad is volgens Ursula von der Leyen wel erg smal. "We hebben bij de meeste kwesties een weg vooruit gevonden", zegt ze. Al blijft "de discussie over visserij nog erg moeilijk".

Von der Leyen praatte woensdag het Europees Parlement bij over de moeizame onderhandelingen over de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, waarvoor de tijd nu toch echt opraakt. "De komende dagen zijn beslissend", onderstreepte ze, nu de jaarwisseling in zicht komt en dus het moment dat het VK zich niet langer aan de Europese regels houdt. Ook al "weet ik dat ik dat eerder heb gezegd en dat deadlines keer op keer zijn gemist".

Er zijn nog twee grote vraagstukken, bevestigt Von der Leyen. De EU-onderhandelaars en de Britse onderhandelaars boeken voortgang over het waarborgen van eerlijke concurrentie wanneer de Britten de Europese interne markt op 1 januari verlaten.

Ze zijn het volgens de Commissievoorzitter onder meer eens dat beide partijen tegenmaatregelen mogen nemen als de ander door staatssteun het speelveld voor bedrijven ongelijk maakt. En er is een manier afgesproken om te voorkomen dat de Britse regering straks de regels voor bedrijven, bijvoorbeeld klimaatvoorschriften, versoepelt om bedrijven naar het VK te lokken. "Een grote stap vooruit."

Ook de onenigheid over het toezicht op de afspraken is goeddeels opgelost, zegt Von der Leyen.

"Het goede nieuws" dat er beweging zit in de meeste heikele kwesties, is nog geen garantie op het slagen van de onderhandelingen, waarschuwt Von der Leyen. "Dit is zo'n geval van zo dichtbij zijn en toch nog zo ver van elkaar verwijderd."

