Burgerinitiatief succesvol: nieuwe regels voor beter kraanwater in hele EU

dinsdag 15 december 2020 , 17:40

Bron: water, kraan, waterkwaliteit

BRUSSEL (ANP) - Er komen nieuwe Europese regels die de kwaliteit van het leidingwater moeten verbeteren, onder meer door de grenswaarden voor bepaalde verontreinigende stoffen zoals lood aan te scherpen. De lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over een aangepaste richtlijn die het kraanwater in alle EU-landen lekkerder en gezonder moet maken en leidt tot een lager gebruik van flessenwater.

De nieuwe wetgeving is het gevolg van het Europese burgerinitiatief Right2Water, dat door meer dan 1,8 miljoen Europeanen werd ondersteund. Het is voor het eerst dat zo'n massaal pleidooi vanuit de bevolking in Brusselse wetgeving wordt omgezet.

Volgens de wet moeten lidstaten voortaan zorgen voor gratis drinkwater in openbare gebouwen en moeten zij de horeca aanmoedigen hun klanten gratis of tegen een lage prijs water aan te bieden. Ook moeten de EU-landen maatregelen treffen zodat vluchtelingen, daklozen en andere kwetsbare groepen gemakkelijk toegang hebben tot drinkwater.

De Europese Commissie zal nieuwe normen opstellen voor kwalijke stoffen of verbindingen, en neemt daarin ook microplastics en hormoonontregelaars mee.

