EU steekt komende 7 jaar 5,1 miljard euro in gezondheidszorg

dinsdag 15 december 2020 , 17:16

Bron: iStock/GlobalStock

BRUSSEL (ANP) - De EU gaat de komende zeven jaar 5,1 miljard euro steken in de gezondheidszorg, elf keer zoveel als de afgelopen zeven jaar. Dat hebben de lidstaten en het Europees Parlement afgesproken. De focus van het programma EU4Health ligt de eerste jaren op de coronacrisis.

"Met dit programma krijgt de EU de instrumenten en capaciteit voor een betere voorbereiding op en aanpak van toekomstige gezondheidscrises", zegt de Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn. "Maar ook zullen we ons richten op langetermijnkwesties zoals kanker en psychische ziektes. Ik verwacht dat het programma een duidelijke toegevoegde waarde krijgt op het nationale beleid van de EU-landen."

De Europese Commissie verwelkomt het politieke akkoord. Ze had in mei 9,4 miljard euro voorgesteld in gezondheidsbeleid te investeren maar dat vonden veel lidstaten te gortig.

EU4Health maakt deel uit van de meerjarenbegroting 2021 tot en met 2027. Met het geld zullen onder meer reservevoorraden van medische benodigdheden voor crisissituaties worden aangelegd. Het programma voorziet ook in het aanwijzen van teams van gezondheidswerkers en -experts die in noodsituaties in de hele EU kunnen worden ingezet.

