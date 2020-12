Voorzitter EU-parlement opent zitting in Straatsburg in lege zaal

maandag 14 december 2020 , 16:52

STRAATSBURG (ANP) - De voorzitter van het Europees Parlement, David Sassoli, opent om 17.00 uur de laatste voltallige vergadering van het jaar voor een lege zaal in Straatsburg. De symbolische opening is "een gebaar van vriendschap" aan de stad en is "om de autoriteiten voor hun samenwerking en begrip te bedanken", aldus de Italiaan. Vanwege het coronavirus worden de plenaire zittingen, die volgens het EU-verdrag in de Oost-Franse stad dienen plaats te vinden, sinds maart in Brussel gehouden.

Na de symbolische opening reist Sassoli weer terug naar Brussel om plenair echt te gaan vergaderen, waarbij de politici worden aangemoedigd vanuit huis te debatteren en stemmen. De zetel van het EU-parlement is officieel in Straatsburg, waardoor de 705 Europarlementariërs verplicht zijn daar maandelijks plenair te vergaderen, terwijl de parlementaire commissies altijd in Brussel vergaderen.

Maar om het risico op verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is het maandelijkse verhuiscircus opgeschort, tot groot ongenoegen van de Fransen die daardoor veel inkomsten mislopen. Ook president Emmanuel Macron is allesbehalve te spreken over de kwestie en heeft Sassoli op hoge toon gewezen op de verplichtingen in het EU-verdrag.

Volgens de Italiaan erkent en respecteert het parlement die afspraak. Hij zei te hopen zo snel mogelijk in het nieuwe jaar volledig te kunnen terugkeren naar Straatsburg. Een meerderheid in het parlement is overigens tegen de maandelijkse verhuizing maar Parijs geeft de zetel niet op.

