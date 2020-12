EU zoekt snufjes om versleutelde data crimineel toch te lezen

maandag 14 december 2020 , 16:31

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie gaat op zoek naar "technische oplossingen" om toch toegang te krijgen tot versleutelde gegevens van criminelen. Dat hebben de verantwoordelijk ministers van de EU-landen afgesproken.

Justitieminister Ferd Grapperhaus en veel van zijn collega's dringen al langer aan op mogelijkheden om bijvoorbeeld berichten van terroristen of makers van kinderporno te kunnen inzien. Nu kunnen zij soms niet tijdig worden tegengehouden of gaan ze ten onrechte vrijuit. Daarom zinspeelde Grapperhaus al meermaals op een 'achterdeurtje' waardoor politie en justitie de encryptie van data zouden kunnen omzeilen.

Privacyvoorvechters zijn fel gekant tegen zulke plannen, omdat de opsporingsdiensten met zo'n achterdeursleutel in principe toegang zouden kunnen krijgen tot álle data. Misbruik zou dan op de loer liggen.

De EU-ministers erkennen dat versleuteling voor grondrechten als privacy en het vertrouwen van mensen in digitalisering cruciaal is. Maar het is volgens hen de kunst "het juiste evenwicht" te vinden. Als het "wettig, noodzakelijk en niet buitenproportioneel is en transparant gebeurt" moeten de diensten toch toegang krijgen. De EU gaat daarover "een actieve discussie" voeren met de ICT-industrie en daarbij ook onderzoekers en wetenschappers betrekken.

