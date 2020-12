EU stelt handelsforum met Iran uit na executie journalist

maandag 14 december 2020 , 14:44

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie ziet voorlopig af van deelname aan een handelsbijeenkomst met Iran die maandag zou beginnen. Door de executie van een Iraanse journalist zaterdag is het daarvoor "niet het juiste moment", zegt de Europese Commissie.

Het Europe-Iran Business Forum is niet geannuleerd, maar wel tot nader order uitgesteld. Onder anderen EU-buitenlandchef Josep Borrell, de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken en duizenden zakenlieden zouden aanschuiven bij de online bijeenkomst.

De EU stelt, nu de Verenigde Staten de afgelopen jaren de confrontatie met Iran hebben gezocht, alles in het werk om het land niet weer geheel van het Westen te vervreemden. Handel met Europa is voor de zieltogende Iraanse economie heel belangrijk.

Maar de terechtstelling van journalist Rouhollah Zam, die vanuit Frankrijk verslag deed van de Iraanse protesten tegen het regime in Teheran in 2017 en geldt als een criticus van Teheran, is voor de EU moeilijk verteerbaar.

