Uitstoot van Europese energiecentrales en fabrieken daalt sterk

maandag 14 december 2020 , 14:39

KOPENHAGEN (ANP/DPA/Belga) - De uitstoot van schadelijke broeikasgassen door Europese energiecentrales en fabrieken is in het jaar voor de uitbraak van de coronapandemie sterk gedaald. Dat meldt het Europese Milieuagentschap (EEA) maandag.

De uitstoot van vaste installaties die onder de EU-regeling voor de handel in emissierechten vallen, daalde met 9,1 procent op jaarbasis tot 1530 megaton CO2-equivalenten, aldus het EEA. Het gaat om de sterkste daling op jaarbasis sinds 2009. Dat komt omdat in de EU steeds minder steenkool wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. Door de stijgende CO2-prijzen wordt het gebruik van steenkool steeds minder aantrekkelijk. Het aandeel van hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie, stijgt dan weer.

Vele landen ruilden steenkool in voor gas, wat ook een fossiele brandstof is, maar minder CO2 uitstoot bij verbranding. In vergelijking met 2005 is de uitstoot met 35 procent gedaald.

Maar om het doel van klimaatneutraliteit in 2050 te halen, moet de uitstoot nog aanzienlijk zakken, waarschuwen experts. "Het energiesysteem van de Europese Unie wordt snel koolstofarm", besluit het EEA. Mede door de coronacrisis wordt voor 2020 een verdere daling verwacht.

Voor het luchtverkeer zijn de cijfers minder positief in 2019, daar steeg de uitstoot met 1 procent, wat overeenkomt met de grote vraag naar vluchten.

Emissiehandel is een van de meest effectieve instrumenten voor klimaatbescherming. In principe wordt de totale hoeveelheid toegestane emissies gemaximeerd en jaarlijks gereduceerd conform de klimaatdoelstellingen. Dit betekent dat vervuilingsrechten steeds schaarser en duurder worden. De prikkel om broeikasgassen te vermijden neemt daardoor toe.

Staatshoofden en regeringsleiders van de EU bereikten vrijdag tijdens een top in Brussel overeenstemming over een nieuwe EU-klimaatdoelstelling voor het jaar 2030. Volgens dat besluit moet de uitstoot van broeikasgassen binnen de EU met 55 procent worden verminderd ten opzichte van het niveau van 1990. Tot nu toe was het doel min 40 procent.

