Brussels fiat voor Nederlandse subsidies groene energie

BRUSSEL (ANP) - De nieuwe Nederlandse subsidies voor duurzame energie hebben de zegen van de Europese Commissie. De zogenoemde SDE++-regeling, waarvoor het kabinet in totaal ongeveer 30 miljard euro heeft uitgetrokken, zit eerlijke concurrentie tussen bedrijven volgens de commissie niet in de weg.

De subsidie gold voorheen vooral voor leveranciers van zonne- en windenergie, maar voortaan kunnen ook andere projecten om klimaatverandering tegen te gaan er aanspraak op maken. Het gaat bijvoorbeeld om de opslag van CO2 en het gebruik van de warmte die vrijkomt bij bedrijven. De regeling loopt tot 2025. Voor komend jaar ligt er 5 miljard euro klaar.

Staatssteun is in dit geval toelaatbaar, oordeelt Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging). Omdat klimaat- en milieuschade nog niet worden doorberekend, is het nog niet aantrekkelijk genoeg om over te stappen naar duurzame energie en zijn subsidies nodig.

Nederland loopt achter in het gebruik van duurzame energie. Inmiddels lijkt een inhaalslag ingezet en zijn komende Europese doelen mogelijk wel haalbaar.

De nieuwe subsidieregeling heeft wat vertraging opgelopen. Dat is te wijten aan de coronacrisis, schreef klimaatminister Eric Wiebes eerder aan de Tweede Kamer.

