WTO verwacht geen deal tegen overbevissing voor eind van het jaar

maandag 14 december 2020 , 12:30

GENÈVE (ANP/RTR) - Het is onderhandelaars van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) niet gelukt om voor het eind van dit jaar een deal te bereiken over het stoppen van subsidies die tot overbevissing leiden. Dat meldt Santiago Wills, de voorzitter van de onderhandelaars, die wees op vertragingen in de deal door de coronacrisis.

Volgens Wills was het onmogelijk om de door de Verenigde Naties gestelde doelen te halen, omdat er door de coronapandemie tijd is verloren. Hij voegde daar wel aan toe dat een deal "dichterbij dan ooit" was.

In 2015 verbonden wereldleiders zich aan een aantal doelen van de Verenigde Naties. Een daarvan was om tegen 2020 een eind te maken aan overheidssubsidies ter waarde van miljarden dollars die bijdroegen aan overbevissing.

