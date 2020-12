Scherpe opleving economie van G20-landen

maandag 14 december 2020 , 12:30

PARIJS (ANP) - De economie van het G20-gebied, de negentien belangrijkste economieën plus de Europese Unie, heeft in het derde kwartaal sterk herstel laten zien van de zware klappen van de coronacrisis eerder dit jaar. Dat meldde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

De economie van het G20-gebied als geheel groeide met 8,1 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. In die periode was nog sprake van een historische krimp met bijna 7 procent op kwartaalbasis. In het eerste kwartaal was ook al krimp te zien. Dat betekent dat de economie van het G20-gebied nog altijd 2,4 procent kleiner is dan de piek die in het vierde kwartaal van 2019 werd neergezet.

Binnen de G20 was de scherpste groei te zien voor India (plus 21,9 procent), na een zeer sterke economische krimp voor het land in het tweede kwartaal. Andere landen met bovengemiddelde groei waren Frankrijk, Italië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Mexico. Ook zij hadden te kampen met zeer stevige tikken in de voorgaande periode.

