Normandische vissers dreigen met blokkades bij no-dealbrexit

maandag 14 december 2020 , 10:59

FÉCAMP (ANP) - Normandische vissers denken al aan harde acties voor het geval het feitelijke vertrek van de Britten uit de Europese Unie betekent dat ze niet meer in Britse wateren mogen vissen. De voorzitter van de regionale visserijbond, Dimitri Rogoff, stelt blokkades van veerboten in het vooruitzicht wanneer de Normandische vissers dat deel van hun viswateren kwijtraken. "We gaan niet met lede ogen toekijken als straks Britse producten de Franse markt voorzien, terwijl wij daar niet meer mogen vissen. Dan komen er blokkades van de veerboten", zei de visser maandag tegen Franse media.

Volgens Rogoff zijn ook de eigen kustwateren in gevaar voor Franse vissers, want straks dreigt iedereen voor de Franse kust te komen vissen. "De Britten kunnen het noorden bevissen en de rest moet maar naar het zuiden opschuiven, de hele Europese visserijvloot, de Belgen, de Duitsers en vooral de Nederlanders". Dat kan niet volgens Rogoff, "want daar hebben we hier (langs de Franse kust) niet de ruimte en niet de noodzakelijke hoeveelheid vis voor".

Terug naar boven