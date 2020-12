Barnier: deal over handelsverdrag met Britten nog mogelijk

maandag 14 december 2020 , 9:18

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP/RTR) - EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier gelooft dat een akkoord over een handelsverdrag met het Verenigd Koninkrijk nog steeds mogelijk is. De Fransman zei dat in Brussel voor hij de ambassadeurs van de 27 lidstaten bijpraatte over de stand van zaken in de onderhandelingen.

Die gaan maandag in Brussel weer verder. De grootste knelpunten zijn de toegang van de Europese vissers tot de Britse wateren en regels over eerlijke concurrentie tussen Britse en Europese bedrijven, zei Barnier. Dat betekent dat de twee partijen elkaar over het toezicht op de gemaakte afspraken wel zijn genaderd.

"We hebben maar negen maanden onderhandeld terwijl we er minstens vijf jaar voor nodig zouden moeten hebben", zei Barnier. "We gaan deze overeenkomst nog elke kans geven, wat nog steeds mogelijk is. Een goede, gebalanceerde overeenkomst."

"Er zijn nog twee punten waar we niet uit zijn. Vrije en eerlijke concurrentie, en overeenstemming over gegarandeerde wederzijdse toegang tot markten en wateren. Op deze punten hebben we nog niet de juiste balans met de Britten gevonden. Dus we blijven werken."

Zondag spraken de Britse premier Boris Johnson en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen af nog een poging te doen om een akkoord te sluiten, nadat ze eerder in die week zondag als deadline hadden genoemd voor een "ferm besluit" over het nut van verder onderhandelen.

