zondag 13 december 2020 , 12:50

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zetten hun onderhandelingen over een handelsverdrag voort. "We hebben besloten de extra mile te nemen", zei de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen in een verklaring namens haar en de Britse premier Boris Johnson. De onderhandelingen worden voortgezet in Brussel.

