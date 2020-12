Brussel en Londen verlengen onderhandelingen

zondag 13 december 2020 , 12:50

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zetten hun onderhandelingen over een handelsverdrag voort. "We hebben besloten de extra mile te nemen", zei de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen in een verklaring namens haar en de Britse premier Boris Johnson. De onderhandelingen worden voortgezet in Brussel.

Von der Leyen las de verklaring persoonlijk voor na een telefoongesprek met Johnson. De twee hadden woensdag in Brussel na een werkdiner besloten dat zondag de balans zou worden opgemaakt over de kans van slagen. "Onze onderhandelteams hebben de afgelopen dagen dag en nacht gewerkt. En ondanks de uitputting na bijna een jaar onderhandelen, ondanks het feit dat we keer op keer deadlines hebben gemist, vinden we het verantwoord op dit moment om die extra mijl af te leggen", aldus Von der Leyen.

EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier en zijn Britse evenknie David Frost hebben opdracht gekregen verder te praten en te "bekijken of een overeenkomst zelfs in dit late stadium bereikt kan worden", zei Von der Leyen. De verklaring noemt geen volgende deadline.

Volgens ingewijden is er sinds woensdag vooruitgang geboekt om de verschillen te overbruggen. Brussel en Londen steggelen onder meer over de toegang van Europese en Britse vissers tot elkaars wateren, gelijke concurrentieregels voor de bedrijven en het toezicht op de gemaakte afspraken.

De Britten stapten op 1 februari officieel uit de EU. Sindsdien is er een overgangsperiode waarin ze nog wel de EU-regels volgen, maar die periode eindigt op 31 december.

Terug naar boven