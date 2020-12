Dag van de waarheid voor brexit, of toch niet?

zondag 13 december 2020 , 3:30

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Bijna 4,5 jaar na het referendum over het Britse vertrek uit de Europese Unie lijkt zondag de dag van de waarheid te worden over de toekomstige betrekkingen tussen Londen en de EU. Onderhandelaars hebben tot die dag de tijd gekregen een akkoord te sluiten over de betrekkingen die met ingang van 1 januari moeten gaan gelden.

Maandenlang werd er overleg gevoerd om te voorkomen dat er een no-deal brexit zou komen die economisch slecht uitpakt voor beide kampen met invoerheffingen en tal van andere handelsbelemmeringen. David Frost namens Londen en Michel Barnier namens Brussel spraken talloze keren met elkaar maar zijn er nog niet in geslaagd een voor beide kampen acceptabel compromis in elkaar te draaien.

De drie hoofdthema's waarover de partijen het niet eens kunnen worden, zijn de toegang van de Europese en Britse vissers tot elkaars wateren, gelijke concurrentieregels voor Britse en Europese bedrijven en het toezicht op de gemaakte afspraken. Afgelopen week overlegden de Britse premier Boris Johnson en voorzitter Ursula Von der Leyen van de Europese Commissie nog persoonlijk om een doorbraak te forceren, maar ook dat mislukte.

EU-hoofdonderhandelaar Barnier en zijn Britse evenknie Frost hervatten deze vrijdag hun pogingen om er toch nog uit te komen. Zondag moet dan een "ferm besluit" worden genomen, heeft Johnson na het diner met Von der Leyen laten weten.

Onduidelijk is tot hoe lang er zondag nog gepraat kan worden tussen Barnier en Frost en of de partijen het aandurven om de onderhandelingen definitief te staken. Verscheidene deadlines werden in het verleden al opgeschoven om er toch maar uit te komen.

Theoretisch hebben de partijen tot kort voor de jaarwisseling om een akkoord te sluiten, dat vervolgens nog moet worden goedgekeurd door de afzonderlijke EU-lidstaten, het Britse parlement en het Europese Parlement. In Britse media wordt nog voorzichtig gespeculeerd op een hervatting van de gesprekken na zondag.

