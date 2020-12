'Britse marine krijgt bevoegdheid om EU-vissers op te pakken'

zaterdag 12 december 2020 , 10:08

LONDEN (ANP) - De Britse marine krijgt mogelijk meer bevoegdheden om op te treden tegen Europese vissers als het handelsoverleg met de EU op niets uitloopt. De politiedienst van de marine mag dan buitenlandse vissers arresteren die zich illegaal in Britse wateren bevinden, bericht The Times.

De Britse regering werkt volgens de krant aan de benodigde wetgeving om de marine die ruimere bevoegdheden te geven. Het Britse ministerie van Defensie heeft volgende de BBC al bevestigd dat vier patrouilleboten klaarstaan om de Britse wateren te bewaken.

Die mededeling komt op een gevoelig moment. Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie praten ook dit weekend nog over een handelsakkoord. Visserij wordt gezien als een van de grote struikelblokken in dat overleg.

Het Verenigd Koninkrijk stapte dit jaar uit de EU, maar houdt zich tot het eind van het jaar nog aan EU-regels. De afgelopen maanden is onderhandeld over de toekomstige relatie tussen Londen en Brussel. De Britse premier Boris Johnson heeft duidelijk gemaakt dat de kans groot is dat die onderhandelingen mislukken.

Bij topoverleg binnen de Britse overheid zou vorige maand zijn gesproken over de mogelijkheid dat Franse vissersboten onderschept moeten worden. The Times schrijft dat toen ook een scenario ter sprake kwam waarbij in "levensbedreigende" situaties mariniers vanuit helikopters aan boord gaan van die vaartuigen.

