Nederlandse premier Rutte 'verheugd' over klimaatakkoord

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Premier Mark Rutte is "verheugd" dat het de EU-leiders op hun top in Brussel is gelukt overeenstemming te bereiken over het verder terugdringen van de CO2-uitstoot in 2030. "Het was een lastige discussie als je kijkt naar de verschillende uitgangspunten van de lidstaten", zei hij na een lange nacht onderhandelen. "Ik ben erg blij met het resultaat."

De EU gaat de komende tien jaar ten minste 55 procent in plaats van de eerder afgesproken 40 procent minder broeikasgassen produceren ten opzichte van 1990. Medio volgend jaar komt de Europese Commissie met voorstellen over hoe dat concreet moet worden ingevuld, aldus Rutte. "Dat betekent dat ook de lidstaten weer iets moeten doen." Op de voorjaarstop van 2021 zullen de leiders volgens de premier praten over de toekomst van de klimaatreductie.

Vorig jaar spraken ze al een doelstelling van klimaatneutraliteit in 2050 af. Om dat te bereiken moet er een fors tandje bij gezet worden.

