EU-leiders stemmen in met hervorming noodfonds ESM

vrijdag 11 december 2020 , 11:41

BRUSSEL (ANP) - De EU-leiders stemmen in met de hervorming van het ESM, het permanente noodfonds voor eurolanden in financiële problemen. Vanaf begin 2022 kan het worden ingezet als vangnet voor probleembanken in de eurozone. Voor de nieuwe rol van het ESM, waarvan de ministers van de Eurogroep aandeelhouder zijn, is een verdragswijziging nodig.

De ministers van Financiën van de eurozone (Eurogroep) bereikten vorige maand na meer dan een jaar onderhandelen een akkoord over het fonds, dat vanaf 2024 van kracht zou worden. Ze besloten toen ook de nieuwe bevoegdheden met twee jaar te vervroegen. De leiders verwelkomen het besluit. "Dit is een grote stap vooruit", schrijven ze in een verklaring.

Tot nu toe kan het ESM met leningen alleen landen te hulp schieten, maar straks ook met een kredietlijn de EU-instantie voor de herstructurering van probleembanken en afwikkeling van bankfaillissementen. Nu hebben de Europese banken een pot hiervoor, het zogeheten gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (SRF), maar als vangnet mag het ESM zo nodig bijspringen met leningen. Dat moet voorkomen dat de belastingbetaler met de kosten van falende banken wordt opgezadeld.

Vorig jaar waren de lidstaten al overeengekomen dat het ESM in de toekomst alleen nog leningen mag verstrekken aan landen met een houdbare staatsschuld. De Eurogroep krijgt ook meer te zeggen over hulpprogramma's zoals die waarmee Griekenland de afgelopen jaren op de been is gehouden.

Terug naar boven