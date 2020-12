EU-landen willen uitslagen van elkaars coronatests erkennen

vrijdag 11 december 2020 , 11:41

Bron: Frontex

BRUSSEL (ANP) - De uitslag van een coronatest moet ook in andere EU-lidstaten geldig zijn, vinden de Europese regeringsleiders. De Europese Commissie gaat uitwerken hoe de EU-landen elkaars testuitslagen zouden kunnen erkennen.

Ook bij het verstrekken van inentingsbewijzen moeten de lidstaten samenwerken, hebben premier Mark Rutte en zijn collega's afgesproken bij de EU-top in Brussel. Ze willen ook nog nauwer samen optrekken bij het voorbereiden van het intrekken van reisbeperkingen - mits de coronapandemie dat toelaat. Dat alles moet helpen om reizen van het ene naar het andere EU-land weer gemakkelijker te maken.

De regeringsleiders zien wel wat in het idee van EU-president Charles Michel om een internationaal 'pandemieverdrag' op te stellen. Daarin zouden landen afspraken kunnen maken over het vroegtijdig opmerken van bijvoorbeeld een nieuw virus en over hoe ze zo'n gevaar voor de wereldwijde volksgezondheid samen de kop kunnen indrukken.

Terug naar boven