Eyes on Animals willen export vee naar landen met gruwelijke slachtmethoden voorkomen

vrijdag 11 december 2020 , 11:04

Bron: © Liesbeth Weijs

AMSTERDAM/BRUSSEL (ANP) - De dierenwelzijnsorganisatie Eyes on Animals roept de Europese Commissie op te voorkomen dat vee wordt doorgevoerd naar landen waar de slachtomstandigheden "gruwelijk" zijn. De organisatie noemt speciaal Libië en Libanon.

"In Nederland is een verbod op het exporteren van vee naar slachterijen buiten de EU. Nederland exporteert zijn vee echter wel naar andere EU-landen. Vanuit daar kunnen dieren alsnog naar slachterijen buiten de EU worden geëxporteerd", waarschuwt Eyes on Animals.

Volgens Eyes on Animals gaan, aan het oormerk herleidbare, Nederlandse stieren bijvoorbeeld in de haven van het Spaanse Cartagena op de boot naar Libië. "De slachtomstandigheden in Libanon en Libië zijn buitengewoon wreed. Ernstig verzwakte dieren worden uit het schip gehesen met een kraan. In de slachthuizen worden hun pezen doorgesneden en worden ze in hun ogen geprikt zodat ze vallen en verstijfd zijn van angst en pijn. Vervolgens wordt het dier vastgebonden en wordt de keel, terwijl het dier nog volledig bij bewustzijn is, doorgesneden. Vaak met korte en botte messen", aldus de organisatie.

