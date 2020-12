Europa komt samen. Het Verdrag van Maastricht in 1992 als online magazine

vrijdag 11 december 2020 , 10:27

DEN HAAG (PDC) - Het verdrag van Maastricht, ondertekend op 7 februari 1992 in de gelijknamige stad in Limburg, vormde de Europese Gemeenschap om tot de Europese Unie. Ruim 28 jaar geleden was dit een mijlpaal in de Europese integratie. Wie waren de kopstukken in die periode? Op welke plaatsen in Maastricht vonden de onderhandelingen plaats? En wat hield het Verdrag precies in?

Op deze vragen poogt Studio Europa Maastricht antwoord te geven in een nieuw online magazine: een special over het Verdrag van Maastricht. Het achterliggende idee van dit online magazine is dat alles wat er in de actuele Europese politiek speelt, zoals brexit, het coronasteunpakket, opvang van vluchtelingen, de klimaatagenda, het belangrijk is om de voorgeschiedenis te kennen.

De artikelen, video’s en beeldverhalen op deze nieuwe webpagina zijn gemaakt door gespecialiseerde historici en journalisten. Zij vertellen hoe het Verdrag van Maastricht onder Nederlandse leiding tot stand kwam, nadat regeringsleiders zoals Helmut Kohl, John Major en François Mitterrand hadden onderhandeld op het scherpst van de snede. Ze analyseren ook de bedoelde en onbedoelde gevolgen van het Verdrag, zoals de eurocrisis van 2009.

Het online magazine met als titel Europa komt samen. Het Verdrag van Maastricht in 1992 is een productie van Historisch Nieuwsblad en Studio Europa Maastricht.



Bron: Studio Europa Maastricht

