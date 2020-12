Brussel somber over slaagkans handelsverdrag met Britten

vrijdag 11 december 2020 , 10:04

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De kans dat er geen akkoord met de Britten kan worden bereikt over een handelsverdrag tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk is groter dan dat dit wel gebeurt. De situatie is moeilijk, heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen de EU-leiders op hun top in Brussel volgens een hoge EU-functionaris voorgehouden.

Von der Leyen deed verslag van haar werkdiner met de Britse premier Boris Johnson, woensdag in Brussel. De grote obstakels zijn niet uit de weg, heeft ze de 27 regeringsleiders verteld. Haar brexitbriefing zou volgens de ingewijde minder dan tien minuten hebben geduurd en werd door de leiders voor kennisgeving aangenomen.

EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier en zijn Britse evenknie David Frost hervatten deze vrijdag hun pogingen om er toch nog uit te komen. Zondag moet dan een "ferm besluit" worden genomen, heeft Johnson na het diner met Von der Leyen laten weten.

De drie hoofdthema's waarover de partijen het niet eens kunnen worden, zijn de toegang van de Europese en Britse vissers tot elkaars wateren, gelijke concurrentieregels voor Britse en Europese bedrijven en het toezicht op de gemaakte afspraken. Het overleg van Johnson en Von der Leyen heeft op die punten geen doorbraak opgeleverd.

