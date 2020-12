Hongarije en Polen vechten rechtstaattoets Europese Unie aan

vrijdag 11 december 2020 , 9:22

BOEDAPEST (ANP/RTR) - Hongarije en Polen gaan de rechtstaattoets aanvechten die op de EU-top is afgesproken. De Hongaarse minister van Justitie Judit Varga zei vrijdag tegen een Hongaars radioprogramma dat het land een zaak zal aanspannen bij het Europees Hof van Justitie en de Poolse premier kondigde aan dat zijn land hetzelfde doet.

Op de top kwamen de regeringsleiders, ook van Hongarije en Polen, aanvullende afspraken overeen over de nieuwe rechtstaatregels. Met de nieuwe rechtstaattoets kan de Europese Commissie lidstaten korten op EU-subsidies als de rechtstaat er zo belabberd aan toe is dat het geld verkeerd terechtkomt. Maar de EU-leiders spraken af dat lidstaten het draaiboek dat de Europese Commissie daarvoor wil gaan gebruiken, kunnen aanvechten bij de Europese rechter. De commissie zou de toets pas in stelling brengen als het hof groen licht heeft gegeven.

Het kan zomaar anderhalf jaar duren voor het zover is, zegt het hof. Maar verantwoordelijk Eurocommissaris Vera Jourova denkt dat het eerder een kwestie van maanden is. De toets zou wel met terugwerkende kracht in stelling kunnen worden gebracht tegen misstanden vanaf 1 januari, zoals Nederland eiste.

