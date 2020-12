EU verlengt sancties voor Rusland om inlijving Krim

donderdag 10 december 2020 , 20:26

Bron: Julmin/Surendil

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie verlengt de economische sancties die Rusland zijn opgelegd voor zijn optreden tegen Oekraïne met nog eens een half jaar. De strafmaatregelen gelden sinds 2014, toen Rusland het Oekraïense schiereiland de Krim annexeerde en zich mengde in de strijd in Oost-Oekraïne. Rusland schond daarmee volgens de EU het internationaal recht.

De sancties bestaan uit een invoerverbod in Europa voor producten uit de Krim. Europese bedrijven mogen ook geen toeristische diensten aanbieden en goederen en technologieën exporteren op het gebied van onder meer telecommunicatie en energie. De strafmaatregelen hebben er mede voor gezorgd dat de Russische economie al jaren sukkelt.

Rusland sloeg terug met een verbod op de import van bepaalde levensmiddelen uit westerse landen. Die maatregel is vorige maand verlengd. De Europese Unie heeft ook sancties ingesteld tegen Russen en Russische organisaties die de soevereiniteit van Oekraïne ondermijnen. Zij mogen de EU niet in en hun financiële tegoeden in Europa zijn bevroren.

Terug naar boven