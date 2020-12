EU-deal over verwijderen onlineterreurpropaganda binnen uur

donderdag 10 december 2020 , 17:08

Bron: flickr/Dejan Krsmanovic

BRUSSEL (ANP) - Terroristische propaganda op sociale media moet binnen een uur worden verwijderd of ontoegankelijk gemaakt nadat de nationale bevoegde autoriteit daarover aan de bel trekt. Bovendien moeten de betrokken internetbedrijven meer proactieve maatregelen nemen tegen misbruik van hun netwerk door terroristen, zijn de EU-landen en het Europees Parlement overeengekomen.

Om terroristen te belemmeren via het internet mensen te radicaliseren, recruteren en tot geweld aan te zetten, hadden de EU-leiders in juni 2018 de Europese Commissie om een wetsvoorstel gevraagd. Dat kwam al twee maanden later. Volgens deskundigen hebben terroristische boodschappen vooral het eerste uur dat ze online staan een grote impact.

De nieuwe wetgeving geldt voor alle onlineplatforms, ook als die niet zijn gevestigd in een EU-land. De internetbedrijven kunnen zelf bepalen hoe ze zichzelf weren tegen misbruik voor terreurpropaganda, bijvoorbeeld door automatische opsporing van extremistische boodschappen. De lidstaten kunnen sancties instellen als een onlinedienst geen gehoor geeft aan het bevel om de gewraakte boodschap te verwijderen. In de wet staat "een duidelijke definitie" van terroristische content.

