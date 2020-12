Europees Parlement positief over compromis met Polen en Hongaren

donderdag 10 december 2020 , 16:30

Bron: © European Union, 2018

BRUSSEL (ANP) - Kopstukken van het Europees Parlement spreken lovend over het compromisvoorstel dat de patstelling over de EU-begroting en het coronaherstelfonds moet oplossen. Ook al velt het parlement volgende week pas een eindoordeel.

De regeringsleiders buigen zich tijdens de donderdagmiddag begonnen EU-top in Brussel over het voorgestelde vergelijk over de rechtstaattoets. Daardoor kan Brussel lidstaten korten op EU-subsidies als de rechtstaat er zo beroerd aan toe is dat het geld niet goed terechtkomt. Voor dat compromis willen Polen en Hongarije hun verzet tegen de meerjarenbegroting en het herstelfonds opgeven. Nederland stemt alleen in als ook het Europees Parlement met het compromis kan leven, waarschuwde premier Mark Rutte voor aanvang.

Maar het parlement kan zich naar eigen zeggen pas uitspreken over het voorstel wanneer de EU-leiders een besluit hebben genomen. Voorzitter David Sassoli sprak echter al de hoop uit dat het dit compromis wordt, of in ieder geval een akkoord "in de geest en naar de letter" daarvan.

De Europarlementariër die de onderhandelingen over de rechtstaattoets leidt, noemt het compromis zelfs "een belangrijke overwinning voor de rechtstaat en de EU". Het betekent dat de rechtstaattoets vanaf 1 januari kan worden ingezet, zegt Petri Sarvamaa. Dat de regeringsleiders willen afspreken dat de toets pas in stelling wordt gebracht als de Europese rechter die heeft goedgekeurd, verandert daaraan volgens hem niets.

Terug naar boven