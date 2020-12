IATA: somber over herstel Europees luchtvervoer

donderdag 10 december 2020 , 15:37

GENÈVE (ANP) - De impact van de coronacrisis op het luchtvervoer in Europa is in 2021 naar verwachting groter dan eerder werd gedacht. De internationale luchtvaartbrancheorganisatie IATA berekende dat volgend jaar de inkomsten, kans op werk en de economische activiteit in de Europese luchtvaart verder verslechteren. Daarbij verwachten luchtvaartmaatschappijen een miljardenverlies.

Europa zal de hardst getroffen regio zijn als het gaat om verliezen van luchtvaartmaatschappijen. Voor 2021 rekent IATA op een tekort van in totaal 11,9 miljard dollar bij de Europese maatschappijen. Het Europese passagiersverkeer is dit jaar naar schatting met 70 procent gedaald. Alleen in Afrika (min 72 procent) en het Midden-Oosten (73 procent) is die daling groter. Volgend jaar wordt verwacht dat het passagiersvervoer in Europa met 47,5 procent groeit.

"Onze prognoses voor dit en volgend jaar zijn een ramp voor het Europese luchtvervoer", zegt de Europese directeur van IATA Rafael Schvartzman. "Er is optimisme over een vaccin, maar het is onwaarschijnlijk dat dit op tijd komt om het verlies van honderdduizenden banen te voorkomen. Tenzij regeringen onmiddellijk actie ondernemen." De organisatie wil graag dat passagiers voor een reis snel getest kunnen worden, zodat quarantaine na of voor een vlucht niet nodig is.

