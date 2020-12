Europese Commissie stelt noodplannen in geval no-dealbrexit vast

donderdag 10 december 2020 , 12:25

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft een pakket noodmaatregelen gepubliceerd om het vervoer over de weg en via de lucht te beschermen in geval de onderhandelingen over een handelsverdrag tussen Brussel en Londen mislukken. Per 1 januari worden dan verordeningen van kracht die luchtvaartdiensten, vrachtverkeer en passagiersvervoer voor zes maanden moeten garanderen.

Per 1 januari zijn de Britten definitief uit de EU en vervallen alle EU-regels voor het Verenigd Koninkrijk. Als niet snel een handelsakkoord wordt bereikt, dreigt chaos bij de grenzen. Onder meer Nederland had gevraagd om snelle publicatie van 'plan B', zodat vooral ondernemers weten waar ze aan toe zijn bij een no-dealscenario.

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen sprak woensdagavond drie uur met de Britse premier Boris Johnson tijdens een werkdiner in Brussel over een uitweg uit de impasse. De verschillen blijven groot, constateerden ze, maar de onderhandelingsteams gaan toch weer aan de slag. Zondag moet dan "een ferm besluit" worden genomen, liet Johnson na afloop weten.

"De onderhandelingen lopen nog. Maar het einde van de transitieperiode is heel dichtbij. Er is geen zekerheid of en wanneer er een overeenkomst wordt gevonden ", stelt Von der Leyen. "Wij zijn verantwoordelijk om voorbereid te zijn op alle mogelijke gebeurtenissen."

Terug naar boven