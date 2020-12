Brussel stelt groene eisen aan nieuwe batterijen

donderdag 10 december 2020 , 12:15

BRUSSEL (ANP) - Batterijen en accu's moeten langer meegaan, te repareren zijn en voor hergebruik geschikt. Ze moeten ook zo duurzaam mogelijk worden geproduceerd, met respect voor mensenrechten en sociale en ecologische normen, stelt de Europese Commissie.

Dit geldt voor alle soorten batterijen en accu's, zowel voor industriële en huishoudelijke als die voor elektrische auto’s. De commissie wil de Europese richtlijn voor batterijen uit 2006 moderniseren.

Het inzamelen van batterijtjes in laptops of de afstandsbediening van de tv moet ook beter, stelt het dagelijks EU-bestuur. Nu wordt gemiddeld in de EU 45 procent ingezameld, in 2030 moet dat 70 procent zijn. Grote industriële accu's en die in elektrische wagens moeten allemaal worden ingezameld. Alle ingezamelde batterijen moeten worden hergebruikt.

De eisen voor nieuwe batterijen worden geleidelijk opgevoerd. Vanaf 1 juli 2024 moeten grote batterijen met een CO2-voetafdrukverklaring op de markt worden gebracht. "Voor iedere batterij kan digitaal de hele productiegeschiedenis worden vastgelegd", aldus vicevoorzitter Maros Šefčovič. Vanaf 1 januari 2030 moeten de batterijen gedeeltelijk bestaan uit hergebruikte grondstoffen zoals kobalt, lood, nikkel en lithium. Daar komen minimumeisen voor.

Batterijen zijn noodzakelijk om fossiele brandstoffen uit te faseren en door schone energiebronnen te vervangen. Zo dragen ze bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot in de EU om in 2050 klimaatneutraliteit te kunnen bereiken.

