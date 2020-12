Spannende en zware EU-top in Brussel

donderdag 10 december 2020 , 3:30

Bron: Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De EU-leiders komen donderdag weer fysiek in Brussel bijeen voor hun jaarlijkse decembertop van twee dagen. Het wordt een spannende top met zware beslissingen. "We hebben veel belangrijke kwesties om aan te pakken", schrijft EU-president Charles Michel in zijn uitnodiging aan de leiders.

Ze trappen om 13.00 uur af. Michel wil om te beginnen de lucht klaren met een oplossing voor het veto van Hongarije en Polen. Zij blokkeren de nieuwe meerjarenbegroting en het daaraan gekoppelde coronaherstelfonds maar er ligt nu een compromisvoorstel op tafel. Michel vertrouwt erop dat de leiders ermee akkoord kunnen gaan, liet hij woensdag weten. Een ander heikel punt, de brexitonderhandelingen, staat niet op de agenda, maar Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zal verslag doen over haar werkdiner woensdag met de Britse premier Boris Johnson.

De leiders praten verder over de coronavaccins en coördinatie tussen de EU-landen over hun coronamaatregelen. Vanwege corona is de club van 27 niet compleet, zeker twee premiers blijven thuis. Daarna komt het klimaat aan de orde. De leiders moeten het eens worden over het verder terugdringen van de CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. Nederland hoopt op minstens 55 procent reductie in plaats van de eerder afgesproken 40 procent.

Tijdens het diner praten de leiders over de aankomende machtswisseling in de VS en de relatie met Turkije. Naar verwachting wordt groen licht gegeven om sancties tegen Ankara uit te breiden vanwege illegale gasboringen in de Middellandse Zee. Na het diner geven Michel en Von der Leyen samen een persconferentie.

Vrijdagochtend staat in het teken van de relatie met tien 'zuidelijke' partnerlanden als Syrië en Noord-Afrika, en terreurbestrijding. Met een eurotop, waar alle, ook niet-eurolanden, aan meedoen, wordt afgesloten. Dan wordt ook DNB-directeur Frank Elderson als directielid van de Europese Centrale Bank (ECB) benoemd. De top wordt opnieuw door een persconferentie van Michel en Von der Leyen besloten, samen met bondskanselier Angela Merkel.

