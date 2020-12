VK en EU onderhandelen nog tot zondag over handelsdeal

woensdag 9 december 2020 , 23:56

Bron: © European Union, ??

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk blijven de komende dagen door onderhandelen over een mogelijk handelsverdrag na het definitieve vertrek van de Britten uit de EU op 1 januari. Zondag moet er een "ferm besluit" worden genomen of het zin heeft nog door te gaan, heeft de Britse regering laten weten na afloop van het werkdiner van de Britse premier Boris Johnson met de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, in Brussel.

Het overleg in persoon tussen de twee werd gezien als een poging om de al weken muurvast zittende onderhandelingen op het hoogste politieke niveau los te trekken. Maar de kloof lijkt na drie uur praten nog even groot. EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier en zijn Britse evenknie David Frost pakken nu de draad weer op.

"We hadden een levendige en interessante discussie over de stand van zaken met de openstaande kwesties", twitterde Von der Leyen. "We begrijpen elkaars standpunten. Die blijven ver uit elkaar liggen. De teams moeten onmiddellijk weer bij elkaar komen om te proberen de zaken op te lossen. We zullen een besluit nemen aan het eind van het weekend."

De onderhandelingen zitten vast op drie hoofdpunten: toegang van de vissers uit de EU tot de Britse wateren, een gelijk speelveld (gelijke regels) voor Britse en Europese bedrijven en het toezicht op de gemaakte afspraken. Na 31 december eindigt de overgangsperiode waarin de Britten nog de EU-regels volgen.

