EU-president 'vol vertrouwen' over akkoord over EU-begroting

woensdag 9 december 2020 , 20:07

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - EU-president Charles Michel is "vol vertrouwen" dat er overeenstemming zal worden bereikt over een "gemeenschappelijk pakket" als oplossing voor de EU-meerjarenbegroting (MFK) en het coronaherstelfonds. Hij schrijft dat in zijn uitnodiging aan de EU-leiders aan de vooravond van hun tweedaagse top in Brussel. Het veto van Hongarije en Polen tegen het MFK en herstelfonds komt donderdag aan de orde.

In de Belgische hoofdstad wordt koortsachtig gewerkt aan een oplossing voor de patstelling over het MFK en het herstelfonds ter waarde van totaal bijna 1800 miljard euro. Die is ontstaan omdat Polen en Hongarije goedkeuring van de begroting en het fonds tegenhouden, omdat volgens de plannen EU-subsidies kunnen worden gekort als de rechtstaat is geschonden. Ze zouden nu bereid zijn een compromis te aanvaarden, maar Nederland en andere lidstaten - die niet willen dat hier eerder over gemaakte afspraken verzwakt worden - moeten instemmen met dat compromis.

Het compromis houdt volgens EU-bronnen in dat Polen en Hongarije desgewenst het Europees Hof van Justitie kunnen vragen te oordelen over het toetsingsmechanisme dat de Europese Commissie zal opstellen voor het in werking treedt.

Overeenstemming is snel nodig zodat de EU-begroting op 1 januari van kracht wordt en de voorbereidingen voor het vullen van het herstelfonds van bijna 700 miljard euro kunnen beginnen. De Europese Commissie gaat daarvoor geld lenen op de financiële markten.

