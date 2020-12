Directeur EMA 'steeds meer overtuigd' van resultaten Pfizer-vaccin

woensdag 9 december 2020 , 17:02

AMSTERDAM (ANP) - Directeur Emer Cooke van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft zich in een interview met Nieuwsuur positief uitgelaten over het coronavaccin van Pfizer en BioNTech. Terwijl de beoordeling nog gaande is, zegt Cooke: "We zijn steeds meer overtuigd van de testresultaten die ons ter beoordeling voorliggen. Als u het mij twee maanden geleden had gevraagd, was ik veel minder overtuigd dan nu."

Het EMA wil nog voor het einde van de maand een eindoordeel geven. Als dat positief luidt en de Europese Commissie het advies overneemt, is dit het eerste vaccin dat tot de markt van de Europese Unie wordt toegelaten. Uit onderzoeksresultaten die de makers eerder naar buiten hebben gebracht blijkt een effectiviteit van bijna 95 procent.

Alle nationale medicijnautoriteiten van de EU-landen mogen meebeslissen over de toelating. Daartoe staat op 29 december een zitting gepland. Ook het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) doet daaraan mee.

"Als we het vaccin van Pfizer op 29 december goedkeuren, hebben we nog twee dagen nodig om ons besluit in alle landen vertaald te krijgen", blikt de EMA-directeur vooruit. "Dan kan het dus op 31 december worden uitgerold over de lidstaten."

In het Verenigd Koninkrijk is het vaccin al goedgekeurd, na een noodprocedure. Het EMA wilde dat niet. "Wij gaan voor de volledige licentie", zegt Cooke. "Dan duurt goedkeuring langer, want die is veel grondiger op alle details." De EMA-directeur benadrukt ook nog eens dat "geen concessies worden gedaan aan de veiligheidsprocedures".

Over bijwerkingen zegt Cooke dat "de eerste gegevens er geruststellend uitzien". Er zijn geen noemenswaardige bijwerkingen opgedoken. "Ook is er al getest op oudere mensen, waardoor we weten dat het bij hen net zo goed werkt als bij jongeren."

Het vaccin van Moderna, dat ook ter beoordeling ligt bij de EMA, krijgt naar verwachting op 12 januari goedkeuring. Het vaccin van Astra Zeneca, waar Nederland met Duitsland en Italië veel vaccins van heeft besteld, zal naar verwachting "heel snel" de testresultaten bij de EMA voorleggen. "Ik verwacht dat we daar nét zo snel goedkeuring aan kunnen verlenen."

