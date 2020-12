EU straft meer Turken om gasboringen Middellandse Zee

donderdag 10 december 2020 , 8:24

Bron: Wikipedia/Randam

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie gaat meer Turken en Turkse bedrijven straffen voor het boren naar gas in betwiste delen van de Middellandse Zee. Alle EU-landen kunnen daarmee leven, zeggen hoge EU-diplomaten. De EU-leiders maken donderdag de balans op van de betrekkingen met Turkije, die ondanks de dreiging van sancties niet zijn verbeterd.

De EU stelde vorig jaar voor het eerst sancties in vanwege de Turkse zoektocht naar gas in wateren waarop bijvoorbeeld buurland Cyprus aanspraak maakt. Maar tot dusver zijn er slechts twee functionarissen van het Turkse staatsoliebedrijf gestraft. Zij kunnen niet meer bij tegoeden op Europese banken en mogen de EU niet meer in.

De sanctielijst wordt eerst uitgebreid met een aantal andere personen, denkt een hoge EU-diplomaat. "Misschien een kleine handvol." Mogelijk volgen ook bedrijven of organisaties. Premier Mark Rutte zei dinsdag al dat hij aannam dat zulke sancties werden voorbereid en zich "kan voorstellen" dat daartoe "deze week wordt besloten".

Twee buurlanden van Turkije, Griekenland en Cyprus, vragen de EU al lange tijd om zwaardere maatregelen. Daarover gaat de EU de komende tijd nadenken, zeggen ingewijden. Het zou kunnen gaan om extra sancties tegen personen, bedrijven of organisaties, maar ook om maatregelen tegen het Turkse bankwezen of andere sectoren van de economie, zoals Frankrijk heeft geopperd. Ook een wapenembargo, zoals de Grieken voorstaan, zou denkbaar zijn.

Zulke aanvullende stappen moeten eerst worden "verkend". De EU-landen zouden ze nog helemaal niet hebben besproken omdat zij hoopten dat Turkije, een NAVO-bondgenoot en nog altijd kandidaat-EU-lid, zou bijdraaien. Maar Nederland en andere lidstaten zouden daarvoor openstaan "als het nodig is".

