Polen, Hongarije akkoord met compromis EU-begroting, nu Rutte nog

woensdag 9 december 2020

WARSCHAU (ANP/RTR) - Hongarije en Polen hebben een compromisvoorstel over de EU-begroting en het coronaherstelfonds met enige reserve geaccepteerd. Roterend EU-voorzitter Duitsland probeert al een tijd een uitweg te vinden uit de patstelling hierover. De twee landen houden goedkeuring tot nu toe tegen, omdat de plannen erin voorzien dat schenders hun EU-subsidies kunnen verliezen als ze de rechtstaat aantasten.

De inhoud van het compromis is niet bekendgemaakt. Het wordt eerst voorgelegd aan Nederland en andere landen die niet willen dat er water bij de wijn wordt gedaan als het gaat om respect voor de rechtstaat. Volgens een Poolse overheidsfunctionaris is het doel een akkoord te bereiken voordat de regeringsleiders donderdagmiddag in Brussel bijeenkomen voor hun decembertop.

Een eerder compromisvoorstel werd afgewezen door de Hongaarse premier Viktor Orbán. Dat voorstel voorzag in een verklaring, door premier Rutte ook wel inlegvel genoemd, waarin duidelijk wordt gemaakt wat het rechtstaatvoorstel níet behelst. Er zou nog eens in worden benadrukt dat alleen wordt getoetst of de rechtstaat er in een lidstaat zo slecht aan toe is dat EU-geld verkeerd terecht zou kunnen komen.

