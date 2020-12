Sterk herstel economie eurozone nagenoeg bevestigd

dinsdag 8 december 2020 , 11:05

LUXEMBURG (ANP) - De economie van de eurozone is in het derde kwartaal met 12,5 procent gegroeid ten opzichte van het voorgaande kwartaal, meldt het Europees statistiekbureau Eurostat op basis van een nieuwe raming. Dat cijfer komt nagenoeg overeen met een eerdere raming van het bruto binnenlands product (bbp) van de eurolanden van 12,6 procent.

Het derde kwartaal van dit jaar toonde daarmee nog altijd met afstand het sterkste herstel ooit gemeten sinds 1995. Daarbij moet worden aangetekend dat in het tweede kwartaal, toen de economie nog zwaar gebukt ging onder de eerste coronalockdown, sprake was van een krimp met bijna 12 procent. Op jaarbasis is de krimp van de economie in het derde kwartaal 4,3 procent.

Van de eurolanden lieten Frankrijk, Spanje en Italië op kwartaalbasis het sterkste herstel zien. In deze landen was de coronaklap eerder ook het grootst. Voor de gehele Europese Unie meldde Eurostat een groei op kwartaalbasis van 11,5 procent en een min van 4,2 procent in vergelijking met een jaar eerder.

De werkgelegenheid in de eurozone steeg op kwartaalbasis met 1 procent, waar eerder een stijging van 0,9 procent werd gemeten. Voor de Europese Unie hield Eurostat de eerdere plus van 0,9 procent op kwartaalbasis in stand. Ook dit waren de sterkste stijgingen ooit gemeten. In het tweede kwartaal was nog sprake van een min van 3 procent in de eurolanden en 2,8 procent in de Europese Unie. Op jaarbasis viel de werkgelegenheid in het derde kwartaal nog wel lager uit.

