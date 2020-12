Londen komt tegemoet aan Europese kritiek op nieuwe brexitwet

maandag 7 december 2020 , 18:05

Bron: © Hans Nielen

LONDEN (ANP/DPA) - De Britse regering wil tegemoetkomen aan felle Europese kritiek op een wet die geldt vanaf 1 januari, dus meteen na de brexit. Londen is bereid omstreden passages in de wet over de binnenlandse markt te schrappen, liet de regering weten.

De stap komt op het moment dat in Brussel op het scherpst van de snede wordt onderhandeld over een Brits-Europees handelsakkoord na de brexit. Daarnaast buigt het parlement in Londen zich opnieuw over de omstreden wet, die ook onenigheid heeft veroorzaakt tussen beide kamers van het parlement (Lagerhuis en Hogerhuis).

Meerdere bepalingen in de wet veroorzaakten grote verontwaardiging in Brussel omdat ze het historische brexitverdrag tussen Londen en de Europese Unie kunnen ondermijnen. Het gaat om de relatie van de EU met Noord-Ierland als deel van het Verenigd Koninkrijk. Noord-Ierland grenst aan Ierland, en niemand wil daar de grens terug. Maar Londen wilde geen grens tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië.

De Britse regering had toegegeven dat de bepalingen in strijd waren met het internationaal recht, maar de wet werd verdedigd als een "wettelijk vangnet". Londen verlangt nu nog wel een akkoord in de gezamenlijke commissie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Noord-Ierse bepalingen in het brexitverdrag.

De controversiële clausules waren tijdens het wetgevingsproces door het Hogerhuis geschrapt. De Britse regering had eerder echter aangekondigd dat ze maandag weer in de wet zouden worden gestopt, zodat het Lagerhuis er weer mee kon instemmen.

