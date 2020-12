Bloomberg: Woensdag laatste dag voor bereiken brexitakkoord

maandag 7 december 2020 , 13:49

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben nog drie dagen om tot een handelsakkoord te komen. Als er woensdag geen deal ligt, dan is het te laat om een akkoord nog voor het einde van het jaar goedgekeurd te krijgen, meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme EU-functionarissen.

De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn in een cruciale fase beland. Als er op 1 januari geen goedgekeurd akkoord ligt, dan loopt de overgangsfase af zonder deal. Dat betekent dat de EU en het Verenigd Koninkrijk met ingang van volgend jaar over en weer importheffingen op goederen zullen instellen.

Maandag aan het eind van de middag spreekt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie opnieuw telefonisch met de Britse premier Boris Johnson over de slagingskans van verder overleg. De Britse krant The Sun tekende van bronnen rond Johnson al op dat hij bereid is helemaal weg te lopen van de onderhandelingstafel als er niet snel beweging komt vanuit Brussel.

Terug naar boven