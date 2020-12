Britten gaan ook vaccineren in Gibraltar

maandag 7 december 2020 , 11:47

Bron: © European Union, 2020

LONDEN (ANP/DPA/RTR) - Ook in Gibraltar, het Britse overzeese gebied aan de zuidpunt van Spanje, worden deze week mensen ingeënt met een vaccin tegen het coronavirus. Niet alleen de ruim 30.000 inwoners komen in aanmerking. Volgens de krant El País krijgen minstens 270 Spanjaarden die in Gibraltar werken de komende dagen het vaccin van Pfizer en BioNTech toegediend.

De Britse gezondheidsdienst NHS begint dinsdag met het inentingsprogramma in vijftig grote ziekenhuizen in het Verenigd Koninkrijk. De eerste 800.000 doses kwamen onlangs aan vanuit België. De hoop is dat er eind dit jaar een paar miljoen beschikbaar zijn.

Voor de EU-landen is het nog afwachten. De meeste landen hebben al een strategie uitgedacht, maar het duurt naar verachting tot eind deze maand voordat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een vaccin goedkeurt.

