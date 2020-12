Nederland staat opnieuw op 29e plek klimaatindex, EU op 16

maandag 7 december 2020 , 11:06

BONN (ANP) - Nederland staat dit jaar opnieuw op plaats nummer 29 van de jaarlijkse Climate Change Performance Index (CCPI). Daarmee is Nederland vooralsnog een middenmoter in de klimaatbeschermingsindex, een lijst met ongeveer 60 onderzochte landen.

De eerste drie plaatsen op de lijst zijn net als voorgaande jaren leeg gelaten. "Geen enkel land presteert goed genoeg in alle CCPI-indexcategorieën om een hoge score te halen. De eerste drie plaatsen blijven daardoor leeg," aldus CCPI.

Zweden is op nummer vier het best scorende land, gevolgd door Groot-Brittannië en Denemarken. Onderaan staan Saoedi-Arabië (60) en de Verenigde Staten (61). De Europese Unie is zes plaatsen hoger geëindigd dan vorig jaar en staat op de 16e plek.

CCPI evalueerde met behulp van vierhonderd experts de 57 landen en de EU, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor meer dan 90 procent van de uitstoot van broeikasgas. De lijst is onafhankelijk samengesteld door verschillende milieuorganisaties en wordt sinds 2005 jaarlijks gepubliceerd.

Nederland staat in het midden van de lijst wat betreft uitstoot van broeikasgassen, het gebruik van duurzame energie en energie-efficiëntie. Op het gebied van klimaatbeleid scoort Nederland wat hoger. In die lijst staat Nederland op nummer 14, net onder India en boven Noorwegen.

