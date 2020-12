Europese landen berispen Iran over nucleair programma

maandag 7 december 2020 , 10:56

BERLIJN (ANP) - De aankondiging van Iran om meer uranium te gaan verrijken baart Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk grote zorgen. De stap is in strijd met de atoomdeal die onder meer deze drie landen in 2015 sloten met Teheran.

Ook het besluit van het Iraanse parlement om meer en sneller uranium te gaan verrijken met nieuwe installaties valt zeer slecht bij de drie grote Europese landen. "Als Iran serieus ruimte wil laten voor diplomatie, dan moet het deze stappen niet uitvoeren", staat in een verklaring.

De Iraanse plannen om honderden geavanceerde uraniumverrijkende centrifuges te installeren in de ondergrondse centrale in Natanz kwamen vrijdag naar buiten. Die lijken niet te rijmen met de wens van de regering in Teheran om de diplomatie weer een kans te gunnen nu de Amerikaanse president Donald Trump op weg is naar de uitgang.

Trump stapte uit het atoomakkoord en voerde de druk op Iran sterk op. Zijn opvolger Joe Biden heeft verzekerd de diplomatie terug te brengen in de relaties met Iran, met mogelijk uitzicht op het afbouwen van de wurgende economische sancties.

De gematigde Iraanse president Hassan Rohani speelde daar vorige week op in door radicale parlementariërs te waarschuwen zich niet te bemoeien met de nucleaire projecten. Teheran blijft overigens benadrukken geen kernwapens te willen, maar dat het zijn capaciteit om kernenergie te produceren wil uitbreiden.

