Brexitonderhandelaar Barnier: bal ligt bij Boris Johnson

maandag 7 december 2020 , 8:56

Bron: British Embassy Tokyo

BRUSSEL (AFN/BLOOMBERG) - De Europese brexitonderhandelaar Michel Barnier heeft ambassadeurs van de 27 landen van de Europese Unie laten weten dat er na een dag onderhandelen zondag nog geen akkoord is bereikt. Volgens hem is de Britse premier Boris Johnson nu aan zet. Barnier spreekt later maandagochtend nog met een commissie van het Europees Parlement.

Van de drie belangrijkste struikelblokken lijkt de toegang tot de Britse visgronden het minst groot. Op dat gebied zijn volgens ingewijden van beide zijden de contouren van een compromis zichtbaar. Daarmee lijkt het vlak van eerlijke concurrentie tussen Europese en Britse bedrijven nu het belangrijkste obstakel voor een handelsakkoord te zijn. Ook toezicht op naleving van de afspraken blijft nog een heet hangijzer.

Vrijdag zetten Barnier en zijn Britse collega David Frost de onderhandelingen nog op pauze om met hun leiders te overleggen. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en Johnson belden een dag later en besloten ondanks de nog altijd stevige verschillen nog een laatste poging te doen om tot een akkoord te komen. Daarop kwamen Barnier en Frost zondag weer bijeen.

De tijd begint ondertussen serieus te dringen voor een akkoord. Dat moet goedgekeurd worden voordat de overgangsperiode na de brexit aan het einde van dit jaar afloopt. Zonder akkoord komen er onder meer importheffingen over en weer en wordt zakendoen met het Verenigd Koninkrijk dus duurder voor Europese bedrijven.

