FVD'ers in Brussel breken met partij en gaan zelfstandig verder

vrijdag 4 december 2020 , 19:57

Bron: Copyright: © European Union 2017 - Source : EP.

BRUSSEL (ANP) - De Europarlementariërs van Forum voor Democratie breken met hun partij nu Thierry Baudet aanblijft als FVD-leider. De driekoppige FVD-delegatie in het Europees Parlement gaat zelfstandig verder, laat zij weten.

Driekwart van de leden die hebben gestemd koos in een omstreden referendum ten gunste van Baudet, maakte de partij vrijdagavond bekend. De Brusselse voorman Derk Jan Eppink had al aangekondigd dat die uitkomst voor hem en zijn collega's de deur dicht zou doen.

"De fractie verklaart zich onafhankelijk", laten Eppink en zijn collega's Rob Roos en Rob Rooken weten. Ze zeggen hun FVD-lidmaatschap op, want dat "is niet langer verenigbaar met de oorspronkelijke idealen van de partij". Ze blijven wel in het Europees Parlement, om daar "het Europees verkiezingsprogramma van FVD bij de EP-verkiezingen van 2019 te blijven uitvoeren". Het drietal blijft ook deel uitmaken van de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers (ECR), waarvan bijvoorbeeld ook de SGP en de behoudende Poolse regeringspartij PiS deel uitmaken.

De drie Europarlementariërs lieten eerder weten Baudet niet alleen kwalijk te nemen dat die volgens hen te weinig deed om antisemitisme in de jongerenbeweging van de partij tegen te gaan, maar ook dat die FVD omsmeedde tot "een sektarische beweging" onder "een soort messias".

Rooken, Eppink en Roos waren stuk voor stuk partijprominent. Rooken is mede-oprichter van de partij en zat tot de breuk in het partijbestuur. Eppink was lijsttrekker en het gezicht van FVD in de Europese verkiezingen. Roos voerde eerder de FVD'ers aan in de provincie Zuid-Holland, waar de partij de grootste is.

