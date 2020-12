Brussel eens over EU-begroting, nu wachten op Hongaren en Polen

vrijdag 4 december 2020 , 16:52

BRUSSEL (ANP) - De onderhandelaars van de EU-landen en het Europees Parlement (EP) zijn het eens over de EU-begroting voor volgend jaar. Zolang de ruzie met Hongarije en Polen echter niet is opgelost, blijft die in de la en moet de EU mogelijk terugvallen op een uitgeklede noodbegroting.

De EU-begroting voor volgend jaar legt de nadruk op opkrabbelen uit de coronacrisis, vergroening en digitalisering. De unie heeft een ruime 160 miljard euro te besteden. Op aandringen van het EP kwam er onder andere meer geld voor wetenschappelijk onderzoek, studentenuitwisseling en gezondheidszorg.

Maar de begroting kan alleen ingaan als de blokkade op de meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds wordt opgeheven, waarschuwt Duitsland, dat de EU dit halfjaar voorzit. Anders moet de EU het met een noodbegroting stellen die alleen in hoogstnoodzakelijke uitgaven voorziet en "staat ons begin volgend jaar een drastische verlaging van de EU-uitgaven te wachten".

Hongarije en Polen dwarsbomen de meerjarenbegroting voor 2021-2027 en het coronafonds zolang niet van tafel gaat dat lidstaten kunnen worden gekort als ze de rechtstaat aantasten. De Europese regeringsleiders hopen volgende week op een EU-top een uitweg te vinden.

