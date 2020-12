Verenigd Koninkrijk: brexitoverleg in zeer moeilijke fase

vrijdag 4 december 2020 , 14:16

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over een toekomstig handelsverdrag zijn in een "heel moeilijke fase" beland. Dat zei een woordvoerder van de Britse premier Boris Johnson vrijdag. Hij benadrukte dat er nog maar weinig tijd is om een deal te sluiten over de onderlinge betrekkingen na 1 januari, als de Britten de interne Europese markt ook in de praktijk verlaten.

Volgens Britse media verslechterde donderdag laat in de avond de sfeer rond de onderhandelingen. De Britse zijde beschuldigde de Europese Unie ervan op het laatste moment nog met nieuwe eisen te komen, iets wat aan Brusselse kant wordt ontkend.

Na de jaarwisseling verloopt de overgangsfase na de brexit, waarin de Britten grotendeels gebonden bleven aan Europese afspraken over onder andere handel. Als er geen akkoord komt, valt de wederzijdse handel terug op de zeer basale regels van de Wereldhandelsorganisatie. Daardoor gaan onder andere hoge invoertarieven gelden voor veel producten.

