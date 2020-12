Hongarije ziet niets in Pools compromisvoorstel rechtstaatruzie

vrijdag 4 december 2020 , 11:26

Bron: Europees Parlement/?

BOEDAPEST (ANP/RTR) - Hongarije blijft de EU-begroting en het coronaherstelfonds blokkeren zolang niet van tafel is dat ontvangers van EU-geld kunnen worden afgerekend op hun omgang met de rechtstaat. Het toevoegen van een geruststellende verklaring, zoals medestander Polen opperde, is voor de Hongaarse premier Viktor Orbán niet genoeg.

De Poolse vicepremier Jaroslaw Gowin zei donderdag dat zo'n extra verklaring een uitweg uit het slepende conflict zou kunnen bieden. Daarin zouden de andere landen nog eens uitspreken dat alleen getoetst wordt of de rechtsstaat er in een lidstaat zo belabberd aan toe is dat EU-geld verkeerd terecht zou kunnen komen. Nederland liet doorschemeren daar wel toe bereid te zijn.

Maar "deze oplossing, een verklaring aanhechten zoals een herinnering op een memootje dat op een stuk papier is geplakt, dat gaat niet werken", zei Orbán. Hij houdt vol dat het uitkeren van EU-geld en de omgang van lidstaten met bijvoorbeeld kritische journalisten en onafhankelijke rechters uit elkaar moeten worden gehouden. Hij houdt vast aan de stelling die Hongarije en Polen vorige week innamen, zegt hij.

De Poolse regering laat vrijdag weten dat ook zij toch niet van standpunt veranderd is. Warschau verwijst eveneens naar de verklaring die Polen en Hongarije vorige week uitbrachten. Beide landen zeiden toen elkaar niet los te laten.

