Bloomberg: Frankrijk dreigde met veto over brexitakkoord

vrijdag 4 december 2020 , 10:26

PARIJS (ANP) - Frankrijk zal een veto uitroepen over een brexitakkoord als gemaakte afspraken tegen de belangen van het land ingaan. Met die waarschuwing kwam het land tijdens een bijeenkomst tussen diplomaten van de 27 EU-lidstaten eerder deze week, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

De laatste dagen klinkt er voorzichtig optimisme over het sluiten van een handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Toch zijn er nog aanzienlijke meningsverschillen tussen de onderhandelaars van beide kanten. Als er een overeenkomst is, moeten regeringsleiders van alle EU-landen unaniem instemmen met het akkoord om het te bekrachtigen.

Frankrijk maakt zich naar verluidt zorgen dat EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier veel toegeeft op het vlak van visgronden. De toegang van vissers uit de EU tot Britse wateren is één van de nog onopgeloste twistpunten. Door te dreigen met een veto voeren de Fransen de druk op om niet al te veel concessies meer te doen aan de Britten.

Barnier, zelf een Fransman, verzekerde vrijdag dat er van een breuk in het Europese blok geen sprake was. De 27 lidstaten zullen "tot in de laatste seconden van dit proces hun eenheid bewaken", zo meldde hij aan persbureau AFP.

