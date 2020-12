Polen bindt in in ruzie met Europese Unie, wil wel verklaring

donderdag 3 december 2020 , 21:56

WARSCHAU/BRUSSEL (ANP/RTR) - Polen is bereid in te binden in de slepende ruzie met de Europese Unie over de koppeling van financiële steun aan de naleving van de democratische spelregels. De regering in Warschau eist in ruil voor het intrekken van zijn veto wel een verklaring van de Europese leiders. Nederland, de officieuze aanvoerder van het andere kamp in het conflict, heeft al laten doorschemeren wel wat in zo'n oplossing te zien.

Met zijn veto dwarsboomt Polen de Europese begroting en de vrijgave van een coronasteunpakket. Volgens de Poolse vicepremier Jaroslaw Gowin zou zijn land zijn veto tegen het financiële pakket in willen trekken als de EU-leiders een verklaring onderschrijven over het verband tussen EU-fondsen en de rechtsstaat.

Gowin zei dat Polen zich realiseert dat een veto op de EU-begroting voor 2021-2027 en het hulpfonds Polen en andere EU-landen financieel zou schaden. Behalve Warschau ligt ook de Hongaarse regering dwars. Polen en Hongarije zijn twee van de grootste ontvangers van EU-geld en zouden in aanmerking komen voor vele miljarden uit het coronafonds.

De Europese Commissie heeft Polen bovendien gewaarschuwd snel eieren voor zijn geld te kiezen, zei Gowin. Anders omzeilen ze Warschau en Boedapest en zetten ze een herstelfonds op met de andere 25 lidstaten, zonder de twee dwarsliggers, gaf de commissie hem te verstaan. Voorbereidingen daarvoor worden al getroffen, klonk het de afgelopen dagen in Brussel.

Gowin oppert daarom het opstellen van een "interpretatieve verklaring", in Nederland in de wandeling al gauw een inlegvel genoemd. Hij ziet "een duidelijke uitspraak" voor zich van de Europese regeringsleiders dat de rechtstaatvoorwaarden "niet zullen worden gebruikt om ongerechtvaardigde druk uit te oefenen op lidstaten op vlakken die niets te maken hebben met het juiste gebruik van EU-geld".

Dat laatste was van meet af aan al zo, zegt een hoge EU-diplomaat. Nederland zou daarmee ook geen moeite hebben.

Het is onduidelijk of Hongarije het met Polen eens is. De beide landen verklaarden vorige week nog elkaar niet los te laten.

