Den Haag krijgt waarschuwing uit Brussel over stralingswet

donderdag 3 december 2020 , 16:06

BRUSSEL (ANP) - De wetgeving die werknemers, patiënten en andere burgers moet beschermen tegen de gevaren van blootstelling aan straling is in Nederland niet op orde. De Europese Commissie maant Den Haag in een schriftelijke waarschuwing de nieuwe EU-regels in te voeren. Het gaat om een aangepaste Europese richtlijn over ioniserende straling zoals röntgenstraling en gammastraling in onder meer radioactief verval.

De richtlijn had al in februari 2018 in nationale wetgeving moeten zijn omgezet. Niet alleen zijn daarin de veiligheidsregels gemoderniseerd, er staan ook herziene standaardprotocollen in voor noodsituaties. Dat laatste gebeurt naar aanleiding van de kernramp in 2011 in het Japanse Fukushima na een tsunami.

Ook Kroatië en Litouwen voldoen niet aan de nieuwe wetgeving en hebben een brief ontvangen uit Brussel. De drie lidstaten moeten binnen twee maanden uitleggen wat er aan de hand is, anders zet de commissie volgende juridische stappen. De zogeheten inbreukprocedure kan er uiteindelijk toe leiden dat een lidstaat voor het Europees Hof van Justitie wordt gedaagd.

